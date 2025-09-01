Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:12 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:12 PM IST

    തൊഴിൽ നിയമലംഘനം; യു.എ.ഇയിൽ 5,400ലേറെ കമ്പനികൾക്ക്​ പിഴയിട്ടു

    ആറു മാസത്തിൽ 2.85ലക്ഷം പരിശോധനകൾ നടത്തി
    തൊഴിൽ നിയമലംഘനം; യു.എ.ഇയിൽ 5,400ലേറെ കമ്പനികൾക്ക്​ പിഴയിട്ടു
    ദുബൈ: ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസത്തിൽ മാനവവിഭവ ശേഷി, എമിറേറ്റൈസേഷൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തൊഴിൽ നിയമലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ 5,400ലേറെ കമ്പനികൾക്ക്​ പിഴയിട്ടു. ഇക്കാലയളവിൽ 2.85ലക്ഷം പരിശോധനകളാണ്​ മന്ത്രാലയം രാജ്യത്ത്​ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്​. തൊഴിൽ വിപണിയിലെ നിയമങ്ങളും നിർശേദങ്ങളും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പരിശോധനകൾ നടന്നത്​.

    നിയമലംഘനം നടത്തിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതി​രെ ഭരണപരവും നിയമപരവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ പബ്ലിക്​ പ്രോസിക്യൂഷന്​ റഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്​. ശമ്പളം നൽകാതിരിക്കുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യുക, വ്യാജ സ്വദേശിവൽകരണം, ലൈസൻസിന്​ പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്​, അംഗീകൃത കരാറില്ലാതെ ജീവനക്കാരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ്​ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്​. ഫീൽഡ്​ പരിശോധനയിലും ഡിജിറ്റൽ മോണിറ്ററിങ്​ സംവിധാനം വഴിയുമാണ്​ നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്​. ഏറ്റവും തൂതനമായ സാ​ങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള പരിശോധനകൾ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും സത്യസന്ധതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണെന്ന്​ പ്രസ്താവനയിൽ വിശദീകരിച്ചു.

    ഈ വർഷം ആദ്യ ആറുമാസ കാലയളവിൽ 405 വ്യാജ സ്വദേശിവൽകരണ നിയമനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി മന്ത്രാലയം നേരത്തെ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. നിയമലംഘനത്തിന്‍റെ തോതനുസരിച്ച്​ പിഴ മുതൽ ഉപരോധം വരെയുള്ള നടപടികൾ ഇവർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും​ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജീവനക്കാരെ തെറ്റായി തരംതിരിക്കുന്നതോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയില്ലാതെ ഇമാറാത്തികളെ ശമ്പളപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് വ്യാജ സ്വദേശിവൽകരണമെന്ന്​ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്വദേശികളുടെ പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ ഈ രീതി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനാലാണ്​ വ്യാജ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്​.


    TAGS:companiesViolationsUAElabor law
