കുറ്റ്യാടി കൂട്ടായ്മ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ കുറ്റ്യാടി കൂട്ടായ്മയുടെ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റ് സീസൺ 7 സ്റ്റാർ ഖിസൈസിലെ ഇന്റർനാഷനൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു. കൂട്ടായ്മയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി കെ.ഇ. ആരിഫ്, എം.ഇ. നവാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിലായി നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ എ വിഭാഗത്തിൽ ഡോ. ഷെറീൽ ആൻഡ് ഫൈസൽ മൗക്കാത്ത് ടീം ജേതാക്കളായി. ബി വിഭാഗത്തിൽ അജ്മൽ പട്ടർകണ്ടി ആൻഡ് അനീസ് ടീമും ജേതാക്കളായി. യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കുറ്റ്യാടിയിലെ പ്രഗല്ഭരായ ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങള് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളായി. വിജയികൾക്ക് മിഡിലീസ്റ്റ് ഫർണിച്ചർ എം.ഡി അഫ്സൽ ചിറ്റാരി ട്രോഫികൾ വിതരണം ചെയ്തു.
എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ ചെയർമാൻ ഫൈസൽ മൗക്കാത്ത്, സെക്രട്ടറി അജ്മൽ പട്ടർകണ്ടി, ട്രഷറർ സുബീർ തോളോർമണ്ണിൽ, റഹീം, സാജിദ്, റമീസ്, വസീം, ഫസീം, അൻവർ, ഫാസിർ, അജ്നാസ്, ഫസൽ, ഡോ. നിജാദ്, സലാഹുദ്ദീൻ എന്നിവർ ടൂർണമെന്റ് നിയന്ത്രിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register