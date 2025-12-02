Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകു​റ്റ്യാ​ടി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 8:06 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 8:06 AM IST

    കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ

    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സീ​സ​ൺ 7 സ്റ്റാ​ർ ഖി​സൈ​സി​ലെ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി കെ.​ഇ. ആ​രി​ഫ്, എം.​ഇ. ന​വാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ര​ണ്ടു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ എ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ഷെ​റീ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ക്കാ​ത്ത് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ജ്മ​ൽ പ​ട്ട​ർ​ക​ണ്ടി ആ​ൻ​ഡ്​ അ​നീ​സ് ടീ​മും ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ലെ പ്ര​ഗ​ല്ഭ​രാ​യ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ എം.​ഡി അ​ഫ്സ​ൽ ചി​റ്റാ​രി ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ക്കാ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ൽ പ​ട്ട​ർ​ക​ണ്ടി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ബീ​ർ തോ​ളോ​ർ​മ​ണ്ണി​ൽ, റ​ഹീം, സാ​ജി​ദ്, റ​മീ​സ്, വ​സീം, ഫ​സീം, അ​ൻ​വ​ർ, ഫാ​സി​ർ, അ​ജ്നാ​സ്, ഫ​സ​ൽ, ഡോ. ​നി​ജാ​ദ്, സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsbadminton tournamentgulf news malayalam
    News Summary - Kuttyadi Kootayma Badminton Tournament Organized
    Similar News
    Next Story
    X