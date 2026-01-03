Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 3 Jan 2026 9:14 AM IST
    date_range 3 Jan 2026 9:14 AM IST

    കു​ന്നു​മ്മ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം

    കു​ന്നു​മ്മ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മം
    കു​ന്നു​മ്മ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: കു​ന്നു​മ്മ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ യു.​എ.​ഇ പ്ര​വി​ശ്യ വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷം​സു പൂ​വ​ൻ​തൊ​ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ക​ലാ​ഭ​വ​ൻ ക​മ​റു ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ത​റ​യി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ശ​രീ​ഫ്, ഇ​സു​ദ്ദീ​ൻ, അ​നീ​സ്, മു​നീ​ർ കാ​മ്പ്ര ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ഫ​സ​ലു​ല്ല ഉ​മ്മ​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​സാ​ർ വി.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. 2026ലെ ​പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഷം​സു പി.​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും സി​ക്കു ആ​ന​ക്കാ​യി​യെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ഫ​സ​ലു​ല്ല ഉ​മ്മ​ത്തൂ​റി​നെ ട്ര​ഷ​റ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

