Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Dec 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 9:44 AM IST

    കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ബ്രോ​ഷ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ബ്രോ​ഷ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സീ​സ​ണ്‍ ര​ണ്ട് ബ്രോ​ഷ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വ് ഹ​രി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍, ആ​ര്‍.​ജെ. മി​ഥു​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സീ​സ​ണ്‍ ര​ണ്ട് വി​പു​ല പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ഖി​സൈ​സ് അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ള്‍ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഗാ​ന ര​ച​യി​താ​വ് ഹ​രി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍, ആ​ര്‍.​ജെ മി​ഥു​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ത്തി. രാ​ഗ​ദീ​പം, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, സ്ഫ​ടിം ശി​ങ്കാ​രി മേ​ളം, കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം വാ​ദ്യ​രൂ​പ​മാ​യ മ​ത്താ​യി​ടെ ത​മ്പോ​റു​മാ​യി ര​മേ​ട്ട​നും പി​ള്ളേ​രും, വി​നീ​ത് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍, സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍ ദേ​വ​സി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത​വി​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ന​ട​ക്കും.

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ഴ​ഞ്ഞി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷാ​ജു സൈ​മ​ണ്‍, സു​നി​ല്‍ സി​ഗ്മ, റോ​ഷ​ന്‍ സ​ത്യ​ന്‍, സ​റി​ന്‍ ചീ​ര​ന്‍, ബ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സാ​ദ്, സോ​നു ഷാ​ജു എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

