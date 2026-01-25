Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 7:20 AM IST

    കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്

    കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന്
    പ​ഴ​ഞ്ഞി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ദു​ബൈ​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ​ഴ​ഞ്ഞി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ദു​ബൈ​യി​ല്‍ കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഖി​സൈ​സ് അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ള്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​കൊ​ടി ക​യ​റു​ന്ന​തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ രാ​ത്രി 10.30 വ​രെ തു​ട​രും. ഗ​ജ​സം​ഗ​മം, അ​ങ്ങാ​ടി​ക​ളു​ടെ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍, ത​ലേ​ക്കെ​ട്ട്, കി​ഴ​ക്ക്, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്, തെ​ക്ക്, പ​ള്ളി അ​ങ്ങാ​ടി പ​ന്ത​ലി​ല്‍ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ന​ട​ക്കും. 51 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, സ്ഫ​ടി​കം ശി​ങ്കാ​രി മേ​ളം, കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം മ​ത്താ​യി​ടെ ത​മ്പോ​ര്‍ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    വൈ​കു​ന്നേ​രം അ​ഞ്ചി​ന് പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്ന അ​ങ്ങാ​ടി പെ​രു​ന്നാ​ളു​ക​ള്‍ ആ​റ് മ​ണി​യോ​ടെ പ​ള്ളി​യി​ല്‍ കെ​ട്ടി ക​യ​റ്റം സ​മാ​പി​ക്കും. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റി​ന് ച​ല​ച്ചി​ത്ര താ​രം ആ​സി​ഫ് അ​ലി പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ രാ​ത്രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍മാ​രാ​യ ഐ.​എം. വി​ജ​യ​ന്‍, ഹ​രി നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    വി​നീ​ത് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്‍, സ്റ്റീ​ഫ​ന്‍ ദേ​വ​സ്സി എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​യി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കും. ജെ​ന്‍സ് ഡി.​ജെ ഷോ​യോ​ടെ പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങും. കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷാ​ജു സൈ​മ​ണ്‍, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യ സ​രി​ന്‍ ചീ​ര​ന്‍, റോ​ഷ​ന്‍ സ​ത്യ​ന്‍, പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ബ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സാ​ദ്, സോ​നു ഷാ​ജു, സി​ലി​ന്‍ സൈ​മ​ണ്‍, മീ​ഡി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ജി​ജോ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

