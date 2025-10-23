Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 23 Oct 2025 7:22 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 7:22 AM IST

    കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റംഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റംഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: കു​ന്നം​കു​ളം എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘കു​ന്നോ​ളം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ അ​ജ്മാ​നി​ലെ ഉ​മ്മു​ൽ മു​അ്മി​നീ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സി​നി​മ ന​ടി നീ​ന കു​റു​പ്പ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് ബാ​പ്പു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫോ​റ​ത്തി​ന്റെ തീം ​സോ​ങ്ങി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചും ന​ട​ന്നു. ശ്രീ​ജ സേ​തു​വി​ന്റെ ടീം ​സ​രി​ക, ര​ഞ്ജി​നി, ര​ഞ്ജി​ത്തി​ന്റെ ഡ്രീം​സ് ഇ​വ​ന്റ്സ്, ദീ​പി​ക​യു​ടെ നാ​ട്യ അ​ഗ്രി​മ ടീം, ​ക​ലാ​മ​ണ്ഡ​ലം അ​ഞ്ജു ന​യി​ക്കു​ന്ന സൃ​ഷ്ടി ടീം ​എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​തു​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​ടീം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ദ്രി​യു​ടെ ഫ്യൂ​ഷ​ൻ മ്യൂ​സി​ക്, അ​ന്ന​യു​ടെ ഡി.​ജെ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സു​ജ വി.​ജെ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ എം.​സി​യാ​യി​രു​ന്നു.

