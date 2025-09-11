കുന്നംകുളം പെരുന്നാള്‍ പ്രഖ്യാപനവും ഓണാഘോഷവും

Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    11 Sept 2025 6:40 AM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 6:40 AM IST

    കുന്നംകുളം പെരുന്നാള്‍ പ്രഖ്യാപനവും ഓണാഘോഷവും

    കുന്നംകുളം പെരുന്നാള്‍ പ്രഖ്യാപനവും ഓണാഘോഷവും
    അ​ജ്മാ​ന്‍: പ​ഴ​ഞ്ഞി​ക്കാ​ര​ന്‍ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സീ​സ​ണ്‍ ര​ണ്ട് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും അ​ജ്മാ​നി​ല്‍ ന​ട​ന്നു. ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും ക​വി​യു​മാ​യ ഹ​രി​നാ​രാ​യ​ണ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​ന്നം​കു​ള​ത്തി​ന്റെ ത​ന​ത് ക​ലാ​രൂ​പ​മാ​യ ത​മ്പോ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് ദു​ബൈ​യി​ലാ​ണ് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ന​ട​ക്കു​ക.കു​ന്നം​കു​ളം പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഷാ​ജു സൈ​മ​ണ്‍, ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യ സു​നി​ല്‍ സി​ഗ്മ, സ​റി​ന്‍ ചീ​ര​ന്‍, റോ​ഷ​ന്‍ സ​ത്യ​ന്‍, വി​ല്‍സ​ണ്‍ ഇ​ട്ടൂ​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ്രി​ഗ​റി സ്ക​റി​യ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

