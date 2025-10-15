Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​ടി.​ജി.​എ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 7:21 AM IST

    കെ.​ടി.​ജി.​എ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ അ​ജ്‌​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​ടി.​ജി.​എ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്​ അ​ജ്‌​മാ​നി​ൽ തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​ടി.​ജി.​എ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​

    പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: സംസ്ഥാനത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാർമെന്‍റ്​സ്​ വ്യവസായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംഘടനയായ കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാർമെന്‍റ്​സ്​ അസോസിയേഷൻ (കെ.ടി.ജി.എ) യുവജന വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്‍റ്​ ‘ഓട്ടോ യൂത്ത് പ്രീമിയർ ലീഗ് 2025’ (വൈ.പി.എൽ 2025) അജ്മാനിൽ ആരംഭിച്ചു.

    കെ.​ടി.​ജി.​എ​യു​ടെ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം 2023ലാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്തി യൂ​ത്ത് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ക്സ്റ്റൈ​ൽ മേ​ഖ​ല​യെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദു​ബൈ എ​ഡി​ഷ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ എ​ന്ന്​ കെ.​ടി.​ജി.​എ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഞ്ച് ദി​വ​സ​ത്തെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ശീ​മാ​ട്ടി ടെ​ക്‌​സ്റ്റൈ​ൽ​സ് സി.​ഇ.​ഒ ബീ​ന ക​ണ്ണ​ൻ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ (ഫാ​മി​ലി വെ​ഡി​ങ്), ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി രാ​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ (സ്വ​യം​വ​ര സി​ൽ​ക്‌​സ്), റോ​ജ​ർ പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന ടെ​ക്‌​സ്റ്റൈ​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 12 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​ടി.​ജി.​എ യു​വ​ജ​ന വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​മീ​ർ മൂ​പ്പ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ബ്രാ​ഹിം മൂ​പ്പ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഭ​ര​ത് എം.​എ​ൻ, ബീ​ന ക​ണ്ണ​ൻ, മ​ഹേ​ഷ് പ​ട്ടാ​ഭി​രാ​മ​ൻ, മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി, റോ​ജ​ർ പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ, കെ.​ടി.​ജി.​എ സ്റ്റേ​റ്റ് വ​ർ​ക്കി​ങ് ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷാ​ന​വാ​സ് റോ​യ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​എ​ൻ. ബാ​ബു, സം​സ്ഥാ​ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​ബ് ജാ​ൻ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​ടി ജോ​ൺ​സ​ൺ, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലേ​ലി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ajmancricket tournamentUAE newsgulf news malayalam
    News Summary - KTGA Cricket Tournament Begins in Ajman
    Similar News
    Next Story
    X