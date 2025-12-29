Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എ​സ്.​സി ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം നാ​ളെ മു​ത​ല്‍

    കെ.​എ​സ്.​സി ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വം നാ​ളെ മു​ത​ല്‍
    14ാമത് കെ.എസ്.സി ഭരത് മുരളി നാടകോത്സവം സംബന്ധിച്ച് ഭാരവാഹികള്‍ വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: 14ാമ​ത് കെ.​എ​സ്.​സി ഭ​ര​ത് മു​ര​ളി നാ​ട​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സെ​ന്‍റ​ര്‍ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ചേ​രു​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ തി​ര​ശ്ശീ​ല ഉ​യ​രും. 2026 ജ​നു​വ​രി ര​ണ്ടി​ന്​ തു​ട​ങ്ങി ജ​നു​വ​രി 24 വ​രെ 11 നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ വേ​ദി​യി​ല്‍ രാ​ത്രി 8.15ന് ​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ള്‍ അ​ര​ങ്ങി​ലെ​ത്തും. സ​ജി​ത മ​ഠ​ത്തി​ല്‍, ര​മേ​ശ് വ​ര്‍മ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ള്‍. ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന് 15,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്ക് 10,000 ദി​ര്‍ഹ​വും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ 5000 ദി​ര്‍ഹ​വും സ​മ്മാ​നം ന​ല്‍കും. സീ​റ്റു​ക​ള്‍ കൂ​പ്പ​ണ്‍ മു​ഖേ​ന നി​യ​ന്ത്രി​ക്കും. യു.​എ.​ഇ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ല്‍ 53 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ് കേ​ര​ള സോ​ഷ്യ​ല്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍. 4500ല്‍ ​അ​ധി​കം മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​കെ. മ​നോ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ജീ​ഷ് സു​കു​മാ​ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, നി​ഖി​ല്‍ ഹു​സൈ​ന്‍, പു​ന്നൂ​സ് ചാ​ക്കോ, പി.​വി. അ​നീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:UAE Newsbharat muraligulf news malayalam
    News Summary - K.S.C. Bharat Murali National Theatre Festival begins today
