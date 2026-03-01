Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​പി.​എ​ഫ്.​എം സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റ്; അ​ലോ​ൺ ഗ​യ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    കെ.​പി.​എ​ഫ്.​എം സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ അ​ലോ​ൺ ഗ​യ്‌​സ് ടീം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ പു​ഴാ​തി കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് കെ.​പി ഫൈ​സ​ൽ സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ (കെ.​പി.​എ​ഫ്.​എം സീ​സ​ൺ-9) അ​ലോ​ൺ ഗ​യ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​യ്യു​മ്മാ​സ് ഫാ​മി​ലി​യെ പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ലോ​ൺ ഗ​യ്‌​സി​ന്‍റെ കി​രീ​ട നേ​ട്ടം. അ​തി​ര​കം ബ്ര​ദേ​ഴ്‌​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.​ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്‌​ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷം​സീ​ർ അ​ല​വി​ൽ, അ​ലി ഉ​ളി​യി​ൽ, ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​ക്ബാ​ൽ സി.​ബി, വി​വി​ധ മ​ണ്ഡ​ലം-​മേ​ഖ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ. ​മൊ​യ്തു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ക​മ്മി​റ്റി നാ​ട്ടി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന പി.​ടി.​എ​ച്ച്​ പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് സെ​ന്‍റ​റി​നാ​യി അ​ൽ ഔ​ല സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ട​മ റ​ഫീ​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ താ​ക്കോ​ൽ ദാ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പാ​ലി​യേ​റ്റി​വ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കെ.​എ​ൻ നി​സാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന ര​ണ്ട്​ ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ചെ​ക്കും ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

    News Summary - KPFM Soccer Fest; Alone Guys are the champions
