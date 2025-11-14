Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​പി ചാ​യ് പു​തി​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 6:55 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 6:55 AM IST

    കെ.​പി ചാ​യ് പു​തി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റ്​ നാ​ളെ തു​റ​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​പി ചാ​യ് പു​തി​യ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റ്​ നാ​ളെ തു​റ​ക്കും
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​പി ഗ്രൂ​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കെ.​പി ചാ​യ​യു​ടെ 31ാമ​ത്​ ശാ​ഖ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഫ്രീ​സോ​ൺ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കെ.​പി ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ക​റ​ക് ചാ​യ്, സ്പെ​ഷ​ൽ ഗ്രി​ൽ ആ​ൻ​ഡ് സാ​ൻ​ഡ്‌​വി​ച്ച്, ബ​ർ​ഗ​ർ, പാ​സ്ത ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റ​ബി​ക്, കോ​ണ്ടി​നെ​ന്‍റ​ൽ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കെ.​പി ചാ​യ് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ​നി വൈ​കീ​ട്ട്​ 4.30ന്​ ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി, കെ.​പി. അ​ലീ​മ ഹ​ജ്ജു​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. യൂ​നി​യ​ൻ മെ​ട്രോ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ, മ​റീ​ന, ടീ​കോം എ​ന്നീ മൂ​ന്നി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന കെ.​പി ചാ​യ് ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ളും ഉ​ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും.

    കെ.​പി. ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ കെ.​പി. ആ​ഷി​ഖ്, കെ.​പി. റി​യാ​സ്, റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ഡി​വി​ഷ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ബൈ​ജു വി​ശ്വം​ഭ​ര​ൻ, ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ സി​റാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:TeagulfnewsOutletUAE
    News Summary - KP Chai to open new outlet today
    Similar News
    Next Story
    X