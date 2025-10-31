Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 7:02 AM IST

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗ​റി​യോ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    Kottarakkara St. Gregorius College Alumni UAE Forum Silver Jubilee, Onam celebrations inaugurated by Transport Minister K.B. Ganesh Kumar
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗ​റി​യോ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ഫോ​റം ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി, ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗ​റി​യോ​സ് കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി യു.​എ.​ഇ ഫോ​റ​ത്തി​ന്‍റെ ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി, ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷം ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ് അ​ൽ മാ​രീ​ഫ് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത​മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു. എം.​ജി.​എം ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ൻ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ്​ യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. സെ​ന്‍റ്​ ഗ്രി​ഗ​റി​യോ​സ് കോ​ള​ജ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​ൺ​സ​ൺ ബേ​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ക്കാ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പോ​ൾ ടി. ​ജോ​സ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ൻ ച​ന്ദ്ര​സേ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സ്റ്റി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ ജ​യിം​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മോ​ഹ​ന​ൻ പി​ള്ള ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ള​ജ് അ​ലു​മ്​​നി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​മു​ഖ്യ​ത്തെ കു​റി​ച്ചും നാ​ടി​നു വേ​ണ്ടി ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന വി​വി​ധ വി​ക​സ​നോ​ന്മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ്‌​കു​മാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. നാ​നൂ​റോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഓ​ണ​സ​ദ്യ, മ്യൂ​സി​ക് ഷോ, ​മ​റ്റു ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ലു​മ്​​നി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ഡോ. ​ജെ​റോ​വ​ർ​ഗീ​സ്, അ​ഡ്വ. പ്രി​ൻ​സ് മേ​ലി​ല എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaikottarakkaraonam celebrationgulfnewsUAE
    News Summary - Kottarakkara St. Gregorius College Alumni Onagosham
    Similar News
    Next Story
    X