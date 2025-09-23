Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ‘അ​റി​യാം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം’ സെ​മി​നാ​ർ

    ‘അ​റി​യാം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം’ സെ​മി​നാ​ർ
    പ്ര​തീ​ക്ഷ ഷാ​ർ​ജ സോ​ഷ്യ​ൽ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ന​ട​ത്തി​യ സെ​മി​നാ​ർ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: പ്ര​തീ​ക്ഷ ഷാ​ർ​ജ സോ​ഷ്യ​ൽ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ന​ട​ത്തി​യ ‘അ​റി​യാം അ​തി​ജീ​വി​ക്കാം’ എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ധീ​ർ പാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഷാ​ർ​ജ വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ദീ​പ് നെ​ന്മാ​റ, ഓ​ഡി​റ്റ​ർ ഹ​രി​ലാ​ൽ, സൈ​ക്കോ​ള​ജി​സ്റ്റ്​ അ​നീ​ഷ മു​ഹ​സ്, നാ​ദി​റ ജാ​ഫ​ർ, അ​ഡ്വ. നെ​ജു​ല ഹു​റൈ​സ്, ഷീ​ജ അ​മ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​തീ​ക്ഷ ഷാ​ർ​ജ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി താ​ഹ സു​ൽ​ത്താ​ൻ പി​ള്ള സ്വാ​ഗ​ത​വും വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​സു ജോ​ൺ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഹാ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹിം, പ്ര​വീ​ൺ, നി​സാ​റു​ദ്ദീ​ൻ, രാ​ജ​ൻ, സ​ക്കീ​ർ, നി​ധി​ൻ, അ​സൈ​നാ​ർ, ഷീ​ജ, ഷെ​റീ​ന, സി​ന്റാ, മേ​റീ​ന, കൊ​ച്ചു​മോ​ൾ, നൗ​ഫി​യാ, സ​ൽ​മ, മ​ഞ്ജു പ്രി​ൻ​സ്, ന​സ്ര​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:UAE Newsseminargulf news malayalam
