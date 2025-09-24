Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ലീ​ഗ് 28ന്​

    കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് ലീ​ഗ് 28ന്​
    ​ദു​ബൈ: കേ​ര​ള മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ത് ജി​ല്ല ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 28നു ​ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ത്തും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ നാ​ല്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, തൃ​ശൂ​ർ, പാ​ല​ക്കാ​ട്, കൊ​ച്ചി, ട്രാ​വ​ൻ​കൂ​ർ എ​ന്നീ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കും. ലെ​വ​ൻ​സ്​ ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ ജി​ല്ല ലീ​ഗി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി​യ​ട​ക്കം പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ മു​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 2024 ജൂ​ലൈ​യി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച കെ.​എം.​എ​ഫ്.​എ 40 ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും ഫാ​ൻ​സി​നു​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യാ​ണ്.

    നി​ല​വി​ൽ വ​നി​ത​ക​ള​ട​ക്കം 600ൽ​പ​രം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഫോ​ൺ: 055 9277077, 052 1337382.

