Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:03 AM IST

    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 26ന് ​ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ് പ്ര​വാ​സി മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘കാ​ലം മാ​യ്ക്കാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    മ​ൺ​മ​റ​ഞ്ഞ മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പ​ഴ​യ​കാ​ല കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ലാം ത​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, റ​ഫീ​ഖ് പ​ട​ന്ന, ഹ​സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, പി.​ഡി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ ത​ള​ങ്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ്പ​ള്ളി, സി​ദ്ദി​ഖ് ചൗ​ക്കി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ബ​യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccsocialmedia campaigngulf news malayalam
    News Summary - KMCC with social media campaign
    Similar News
    Next Story
    X