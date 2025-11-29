Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    കെ.എം.സി.സി ഈദുൽ ഇത്തിഹാദ് വിജയിപ്പിക്കും -വനിത വിങ്

    ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കും
    കെ.എം.സി.സി ഈദുൽ ഇത്തിഹാദ് വിജയിപ്പിക്കും -വനിത വിങ്
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല വ​നി​ത വി​ങ് ഡി​സം​ബ​റി​ൽ നേ​തൃ പ​രി​ശീ​ല​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​സി​യ ഷ​മീ​റി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​ത്തു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ​യും പു​തു​മ​യും ശ്ര​ദ്ദേ​യ​മാ​യ​തു​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും വ​നി​ത വി​ങ്​ സ​ജീ​വ​മാ​കും. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ലാ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, വ​നി​താ വി​ങ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബു ഷ​മീ​ർ, നൗ​ഷാ​ദ് ടാ​സ്, ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    വ​നി​ത വി​ങ് ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ രി​സ്മ ഗ​ഫൂ​ർ, മി​ന്ന​ത്ത് കോ​യ​മോ​ൻ, മ​റി​യം ജാ​ബി​ർ, അ​ബീ​ന സി​റാ​ജ്, ആ​രി​ഫ സ​ഹ​ദ്, ഫാ​സി​ല ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ബീ​ന ഷ​മീ​ർ, നെ​ജു റ​സൂ​ൽ ഖാ​ൻ, സീ​ന ന​വാ​സ്, റ​ജീ​ന ഫൈ​സ​ൽ, റം​സീ​ന, ഷം​സീ​ന, ഫാ​സി​ജ ഷ​ഹീ​ൻ, സെ​ബി​യ അ​ബ്ദു​ല്ല, റി​ൻ​ഷാ ഷെ​റി​ൻ, റാ​ഷി​ദ ബ​ദ​റു​ദീ​ൻ, സ​ബീ​ന ഷാ​ഹു​ൽ, മു​ബീ​ന സു​ൾ​ഫി​ക്ക​ർ, സ​ഫീ​ന ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സ​ഫി​യ ഷാ​ഹു​ൽ, റ​ഹ്മ​ത്തു​ന്നി​സ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വ​നി​ത വി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫ​സ്‌​ന ന​ബീ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷ​കീ​ല ഷാ​ന​വാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - KMCC will make Eid-ul-Ittihad a success - Women's Wing
