കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ സ്കീം പ്രചാരണ കാമ്പയിന് തുടക്കംtext_fields
ദുബൈ: കെ.എംസി.സി അംഗങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതിയായ ‘കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ’ സ്കീം പ്രചാരണ കാമ്പയിനിന്റെ തൃശൂർ ജില്ലതല ഉദ്ഘാടനം മുസ് ലിം ലീഗ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സി.എ. മുഹമ്മദ് റഷീദ് നിർവഹിച്ചു.കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങളോടെ പരിഷ്കരിച്ച സ്കീമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ഭാഗമാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ‘ഹം സഫർ’ എന്ന പേരിലാണ് രണ്ടുമാസം നീളുന്ന കാമ്പയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജില്ല ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സി.എ മുഹമ്മദ് റഷീദും വെൽഫയർ സ്കീം ജില്ല കോഓഡിനേറ്റർ ജംഷീർ പാടൂരും ചേർന്നു കാമ്പയിൻ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി സമദ് ചാമക്കാല ജില്ല മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ സംബന്ധിച്ചു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ പട്ടിക്കര സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബഷീർ വരവൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 15ന് ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല മണ്ഡലം പ്രവർത്തകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഉംറ യാത്രയെക്കുറിച്ചും ചെയർമാൻ ആർ.വി.എം മുസ്തഫ സംസാരിച്ചു. ഉംറ യാത്ര അംഗങ്ങൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഉംറ സംഘത്തിൽ ജില്ല ഹാപ്പിനെസ്സ് ടീം അംഗങ്ങളെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകും.
