Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:53 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്കം

    കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: കെ.​എം​സി.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ ‘കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ’ സ്കീം ​പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ത​ല ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം മു​സ് ലിം ​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഷീ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച സ്കീ​മി​നെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ‘ഹം ​സ​ഫ​ർ’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ്​ ര​ണ്ടു​മാ​സം നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൽ​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സി.​എ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഷീ​ദും വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ സ്കീം ​ജി​ല്ല കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​രും ചേ​ർ​ന്നു കാ​മ്പ​യി​ൻ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഉം​റ യാ​ത്ര​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​വി.​എം മു​സ്ത​ഫ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഉം​റ യാ​ത്ര അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല ഹാ​പ്പി​നെ​സ്സ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​കും.

    TAGS:kmccUAE NewsGulf Newswelfare schemePromotion Campaign
    News Summary - K.M.C.C. Welfare Scheme Promotion Campaign Begins
