കെ.എം.സി.സി തൃശൂർ ജില്ല ഉംറ സംഘം ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെടുംtext_fields
ദുബൈ: കെ.എം.സി.സി തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉംറ സംഘം ബുധനാഴ്ച പുറപ്പെടും. ജില്ല, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികൾ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഹാപ്പിനെസ് ടീം അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് സംഘം. ഉംറ പഠന ക്ലാസും യാത്രയയപ്പ് യോഗവും മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ല പ്രസിഡന്റ് സി.എ. മുഹമ്മദ് റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉംറ അമീർ ഖാലിദ് ബാഖവി ക്ലാസെടുത്തു. ആക്റ്റിങ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.
ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി സമദ് ചാമക്കാല, ഉംറ സംഘം ചെയർമാൻ ആർ.വി.എം. മുസ്തഫ, ജില്ല ട്രഷറർ ബഷീർ വരവൂർ, മുഹമ്മദ് വെട്ടുകാട്, സുനൈസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ പട്ടിക്കര സ്വാഗതവും ഉംറ കൺവീനർ ഷമീർ പണിക്കത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ബീരാൻ ബാഖവി പ്രാർഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ജില്ല ഭാരവാഹികളായ അബു ഷമീർ, ജംഷീർ പാടൂർ, കബീർ ഒരുമനയൂർ, മുഹമ്മദ് അക്ബർ ചാവക്കാട്, ഉമർ മുള്ളൂർക്കര, ഹനീഫ തളിക്കുളം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register