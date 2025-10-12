Begin typing your search above and press return to search.
    12 Oct 2025 7:51 AM IST
    12 Oct 2025 7:51 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ഉം​റ സം​ഘം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടും

    കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ഉം​റ സം​ഘം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടും
     തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ഉം​റ സം​ഘ​ത്തി​ന് സു​നൈ​സ് ബാ​ഗു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന ഉം​റ സം​ഘം ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​റ​പ്പെ​ടും. ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ഹാ​പ്പി​നെ​സ്​ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് സം​ഘം. ഉം​റ പ​ഠ​ന ക്ലാ​സും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​വും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​ഷീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഉം​റ അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബാ​ഖ​വി ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​ക്റ്റി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, ഉം​റ സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​വി.​എം. മു​സ്ത​ഫ, ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വെ​ട്ടു​കാ​ട്, സു​നൈ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ഉം​റ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ബീ​രാ​ൻ ബാ​ഖ​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബു ഷ​മീ​ർ, ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​ർ, ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ക്ബ​ർ ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ഉ​മ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര, ഹ​നീ​ഫ ത​ളി​ക്കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

