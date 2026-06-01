    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 7:55 AM IST

    പെരുന്നാൾ പൊലിമയിൽ കെ.എം.സി.സി തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ഈദ് സംഗമം

    ദുബൈ കെ.എം.സി.സി തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ് സൗഹൃദ സംഗമത്തിൽ

    പങ്കെടുത്തവർ

    ദുബൈ: പ്രവാസികളുടെ പെരുന്നാൾ പൊലിമയിൽ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ഈദ് സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രസിഡന്‍റ്​ ഇൻ ചാർജ് അബു ഷമീറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സമദ് ചാമക്കാല ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു. ഖത്തർ കെ.എം.സി.സി സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലർ അബ്ദുൽ സത്താർ, ഷഫീഖ് മാരേക്കാട് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    സംഘാടക സമിതി കോ ഓർഡിനേറ്റർമാരായ മുഹമ്മദ്‌ വെട്ടുകാട്, ഹനീഫ് തളിക്കുളം, നൗഫൽ പുത്തൻപുരക്കൽ, ജില്ല-മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ അഷ്‌റഫ്‌ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ആർ.വി.എം. മുസ്തഫ, സത്താർ മാമ്പ്ര, ബഷീർ പെരിഞ്ഞനം, നൗഷാദ് ടാസ്, കബീർ ഒരുമനയൂർ, ഉമർ മുള്ളൂർക്കര, മുസമ്മിൽ തലശ്ശേരി, ഷകീർ ഉപ്പാട്ട്, അബ്ദുൽ ഹമീദ് വടക്കേക്കാട്, ഷെഹീർ ചെറുതുരുത്തി, ഹംസ ചിരട്ടക്കുന്ന്, റൂഷാഫിദ്, വനിതാ വിങ്​ ഭാരവാഹികളായ സുബി മനാഫ്, റസിയ ഷമീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. ആക്ടിങ്​ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷമീർ പണിക്കത്ത് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബഷീർ വരവൂർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    TAGS: kmcc, gulf news, gulf news malayalam
    News Summary - KMCC Thrissur District Committee Eid meeting at Perunnal Polima
