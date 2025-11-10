Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Nov 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 8:53 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം

    കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം
    തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ

    ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: 16ാമ​ത് സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്റെ ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​പി.​എ സ​ലാം, ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കു​ണ്ടൂ​രി​ന് ജ​ഴ്സി കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫൈ​സ​ൽ തെ​ന്ന​ല, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഒ.​ടി. സ​ലാം, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​സി. സൈ​ത​ല​വി ഉ​ള്ള​ണം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ബ്ബാ​ർ ക്ലാ​രി, ട്ര​ഷ​റ​ർ സാ​ദി​ഖ്‌ തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി, അ​സി. ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ സാ​ബി​ത്ത് തെ​ന്ന​ല, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജ​ലീ​ൽ വാ​ള​ക്കു​ളം, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദു​ബൈ അ​ബു​ഹൈ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബേ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി​യാ​ണ് സീ​തി ഹാ​ജി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

