Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    19 Dec 2025 7:31 AM IST
    Updated On
    19 Dec 2025 7:31 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച

    കെ.​എം.​സി.​സി സ്നേ​ഹാ​ദ​രം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച
    ദു​ബൈ: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി​രാ​മ​മി​ടു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​നും ക​വി​യു​മാ​യ മു​ര​ളി മാ​ഷി​ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കു​ന്നു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച നാ​ലു മ​ണി​ക്കു കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    സാ​ഹി​ത്യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ക്കും. ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ജ​മാ​ൽ മ​ന​യ​ത്ത്, ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട്, ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ജം​ഷീ​ർ പാ​ടൂ​ർ, ഷ​മീ​ർ തൃ​ശൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    kmcc gulf news UAE
