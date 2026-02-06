Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Feb 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Feb 2026 10:29 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം: ന​സീ​ർ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ, ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം ക​ലാ​തി​ല​കം

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം: ന​സീ​ർ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ, ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം ക​ലാ​തി​ല​കം
    cancel
    camera_alt

    ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി, ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യ​ന്‍റ്​ നേ​ടി ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ചി​ത്ര ര​ച​ന, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ഉ​പ​ന്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക്ക് വേ​ണ്ടി മ​ത്സ​രി​ച്ച ന​സീ​ർ രാ​മ​ന്ത​ളി ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ പ​ട്ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യാ​ണ് ഫാ​ത്തി​മ ഷ​മീം ക​ലാ​തി​ല​ക​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​യാ​യ​ത്. വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfUAEK.M.C.C
    News Summary - K.M.C.C. Sargotsavam: Nazir Kalapratibha, Fatima Shamim Kalathilakam
    Similar News
    Next Story
    X