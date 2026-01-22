Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:16 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം; ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ന്നി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം; ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ന്നി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗ​ധാ​ര​യു​ടെ സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം ക​ലാ-​സാ​ഹി​ത്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​ന്​ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഫ​ല​മ​നു​സ​രി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ (53), തൃ​ശൂ​ർ (48), മ​ല​പ്പു​റം (35) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പോ​യ​ന്‍റ്​ നി​ല.

    ക​ഥാ​ര​ച​ന, ക​വി​താ ര​ച​ന, ചി​ത്ര ര​ച​ന, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ, പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, ക്വി​സ്, ഡി​ബേ​റ്റ് എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. വാ​രാ​ന്ത്യ അ​വ​ധി ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടു​വ​രെ സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​യ് റാ​ഫേ​ൽ, ജ​മാ​ൽ വ​ട്ടം​കു​ളം, ഡോ. ​ശ​രീ​ഫ് പൊ​വ്വ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, സി.​വി.​എം വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സ​ർ​ഗ​ധാ​ര ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, നി​സാം ഇ​ടു​ക്കി, സി​ദ്ദീ​ഖ് മ​രു​ന്ന​ൻ, ന​സീ​ർ ആ​ല​പ്പു​ഴ, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യോ​ടി, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ലോ​ളി, ഉ​ബൈ​ദ് ഉ​ദു​മ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsK.M.C.Ckannur
    News Summary - K.M.C.C. Sargotsavam; Kannur ahead
    Similar News
    Next Story
    X