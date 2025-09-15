Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    15 Sept 2025 6:47 AM IST
    15 Sept 2025 6:47 AM IST

    കെ.എം.സി.സി പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സ്

    കെ.എം.സി.സി പ്രവാചക പ്രകീർത്തന സദസ്സ്
    ദു​ബൈ: തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘നൂ​റേ മ​ദീ​ന’ പ്ര​വാ​ച​ക പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന സ​ദ​സ്സി​ന് മ​ത​കാ​ര്യ​വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​വി.​എം. മു​സ്ത​ഫ, മു​ബ​ഷി​ർ മു​റ്റി​ചൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്നു​ചേ​ർ​ന്ന സ​മ്മേ​ള​നം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ടീ​മി​നു​ള്ള സു​ലൈ​മാ​ൻ മ​തി​ല​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഹി​തം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ പ​ട്ടാ​മ്പി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഉം​റ​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആ​ദ്യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വെ​ട്ടു​കാ​ട്, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ക്ബ​ർ, ജം​ഷി​ദ് പാ​ടൂ​ർ, ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, ഉ​മ്മ​ർ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

    TAGS:UAE NewsGulf Newsdubai KMCCgulfnewsmalayalam
