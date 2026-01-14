Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    14 Jan 2026 8:55 AM IST
    Updated On
    14 Jan 2026 8:55 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘വി​ജ​യാ​ര​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ‘വി​ജ​യാ​ര​വം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ‘പെരുമയോടെ പെരിന്തൽമണ്ണ’ യു.ഡി.എഫ് വിജയാരവം പരിപാടി

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ‘പെ​രു​മ​യോ​ടെ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ’ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യാ​ര​വ​വും യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും ന​ൽ​കി. സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പി.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഫെ​സ്റ്റോ​റ 2കെ25, ​ഇ​ഷ്‌​ഖ് മ​ദീ​ന 2കെ25 ​എ​ന്നീ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ജീ​ബ് കാ​ന്ത​പു​രം എം.​എ​ൽ.​എ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 43 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം മ​തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റേ​റ്റ് കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി​ക്കു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി. നാ​സ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), പി.​വി. നൗ​ഫ​ൽ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), സി.​വി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ക​രീം കാ​ലൊ​ടി, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, സ​ലീ​ന പു​ലാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ​ഹാ​മി ജൗ​ഹ​റി​ന്റെ ഖി​റാ​അ​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സ്‌​ക​ർ കാ​ര്യാ​വ​ട്ടം സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ പു​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ശി​ഹാ​ബ് ക​യ​ങ്കോ​ട​ൻ സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജൗ​ഹ​ർ കാ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ കു​ന്ന​പ്പ​ള്ളി, സൈ​ദ​ല​വി ചെ​റു​ക​ര, ഷ​മീ​ർ ഒ​ട​മ​ല, നം​ഷീ​ദ് അ​ലി, അ​ജ്മ​ൽ ഉ​ച്ചാ​ര​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

