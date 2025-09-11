Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ൽ​സെ മീ​ലാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    milad day celebration
    ദു​ബൈ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ദ​സ്സ്

    ദു​ബൈ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ന​ബി​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ‘ജ​ൽ​സേ മീ​ലാ​ദ് 2025’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ചെ​മ്മ​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.സ​ക്കീ​ർ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഉ​ൽ​ബോ​ധ​ന സെ​ഷ​നി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ബാ​രി ഹു​ദ​വി​യും ഇ​ഖ്ബാ​ൽ വാ​ഫി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​ദ്ഹ് ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ വാ​ഫി​യും സം​ഘ​വും ബു​ർ​ദ മ​ജ്‍ലി​സും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഹു​ദ​വി, ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഫൈ​സി, ഖാ​ലി​ദ് ബാ​ഖ​വി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ദാ​രി​മി, ഹൈ​ദ​ർ ഹു​ദ​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ്രാ​ർ​ഥ​ന സ​ദ​സ്സി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​ക്കാ​രാ​യ നാ​ല് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നും മ​ദീ​ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, എ.​പി നൗ​ഫ​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ക​മ്മി​ളി, കെ.​പി.​പി ത​ങ്ങ​ൾ, ഹം​സ ഹാ​ജി മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ, ജ​മാ​ൽ ആ​ന​ക്ക​യം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഇ​ബ്രാ​ഹിം വ​ട്ടം​കു​ളം, ല​ത്തീ​ഫ് തെ​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, മൊ​യ്തീ​ൻ പൊ​ന്നാ​നി, നാ​സ​ർ കു​രു​മ്പ​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ശ​രീ​ഫ് മ​ല​ബാ​ർ ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണ​വും മു​സ്ത​ഫ ആ​ട്ടീ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ശ്റ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - K.M.C.C. organized Jalsa Meelad
