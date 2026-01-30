Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ഫെ​സ്റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ഫെ​സ്റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ

    അ​വാ​ർ​ഡ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ഹ്‌​ല​ൻ 2026 ആ​ല​പ്പി ഫെ​സ്റ്റ് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. 60 വ​ർ​ഷം പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ദു​ബൈ​യി​ലെ ക്ര​സ​ന്‍റ്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ ഹാ​ജി​ക്ക് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ കാ​യം​കു​ള​ത്തി​ന് ബി​സി​ന​സ് രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​വി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും ന​ൽ​കി. കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ അ​രൂ​ക്കു​റ്റി, മു​ൻ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ഫാ. ​മെ​ബി​ൻ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ്, ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​ധീ​ർ സു​ബ്ര​മ​ണ്യം, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് എ​ട​ക്കു​ളം, അ​ഹ​മ​ദ് ബി​ച്ചി, ഒ. ​മൊ​യ്‌​തു, ആ​ർ. ഷു​ക്കൂ​ർ, പി.​വി. നാ​സ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, വി​വി​ധ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് കാ​ലൊ​ടി, എ.​പി. നൗ​ഫ​ൽ, സി.​വി. അ​ഷ്റ​ഫ്, ടി.​ആ​ർ. ഹ​നീ​ഫ്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി, റ​ഹ്ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര, ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ, അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​സ​മ​ദ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഷ​ഹീ​ർ കൊ​ല്ലം, എ​സ്. നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി, നി​സാം ഇ​ടു​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ ബൈ​ത്തു​റ​ഹ്‌​മ, കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​വു പു​ല​ർ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​രം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഒ​പ്പ​ന, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് എ​ന്നി​വ​യും അ​ര​ങ്ങേ​റി. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ന​സീ​ല ഹു​സൈ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​നാ​സ് അ​ന​സ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ൻ​സി​യ എ​ന്നി​വ​രെ വ​നി​താ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ ന​ജ്മ സാ​ജി​ദ് ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു കാ​സിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ നാ​സ​ർ കാ​സിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ജീ​ബ് സൈ​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​സീ​ർ കാ​യം​കു​ളം, സാ​ബു അ​ലി​യാ​ർ, സു​ലൈ​മാ​ൻ, സ​മീ​ർ, ന​ബീ​ൽ, ന​സീ​ർ സീ​തി, നൗ​ഷാ​ദ്, ജു​നൈ​ദ്, അ​ന​സ്, വ​ഹാ​ബ്, ക​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ, റ​ഷീ​ദ് സാ​ർ, സി​യാ യ​ഹി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

