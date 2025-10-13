Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.എം.സി.സി രക്തദാന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 8:52 AM IST

    കെ.എം.സി.സി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Yahya Thalangara inaugurates blood donation camp organized by KMCC at Dubai Naif Police Station premises
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ നൈ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത്​ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: എ​ല്ലാ അ​തി​രു​ക​ളും ക​ട​ന്ന് ഒ​രു​മ​യും മ​നു​ഷ്യ​ബ​ന്ധ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ യ​ഹ്​​യ ത​ള​ങ്ക​ര. ‘ഹ​ലാ കാ​സ​ർ​കോ​ട് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റ്-2025’​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ നൈ​ഫ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​സ​ര​ത്ത്​ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, മ​റ്റു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച്. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം​വാ​തു​ക്ക​ൽ, കെ.​പി അ​ബ്ബാ​സ്​ ക​ള​നാ​ട്, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ അ​ബ്ബാ, ഹ​നീ​ഫ ബാ​വ സി.​എ, ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക​ര, പി.​ഡി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ങ​ടി, സി​ദ്ദി​ഖ് ചൗ​ക്കി, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബേ​രി​ക, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടേ​ൽ, കാ​ലി​ദ് പാ​ല​ക്കി, റാ​ശി​ദ് പ​ട​ന്ന, ഹ​നീ​ഫ് ക​ട്ട​ക്കാ​ൽ, ഹ​സ്ക​ർ ചൂ​രി, മ​ൻ​സൂ​ർ മ​ർ​ത്യാ, ഉ​പ്പി ക​ല്ല​ങ്കാ​യ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്ക​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaikmccGulf NewsBlood Donation CampU.A.E News
    News Summary - KMCC organized a blood donation camp
    Similar News
    Next Story
    X