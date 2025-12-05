Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    5 Dec 2025 7:55 AM IST
    5 Dec 2025 7:55 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​പ​നം

    യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ സ​മാ​പ​നം
    യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്​ അ​ൽ​മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല

    പൊ​യി​ലി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടേ​ത് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ദു​ബൈ താ​മ​സ​കു​ടി​യേ​റ്റ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54 ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷം ‘ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റി​ൽ’ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഇ​ട​മാ​യി യു.​എ.​ഇ മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് ആ​ൽ ന​ഹ്‌​യാ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് ആ​ൽ മ​ക്തൂ​മി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ശോ​ഭ​ന​മാ​യ ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക് രാ​ജ്യ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളും കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​മ്പ് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യും പ​രേ​ഡും സ​ല്യൂ​ട്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നു. കു​തി​ര​ക​ളും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച വാ​ഹ​ന​വും റാ​ലി​ക്ക് അ​ക​മ്പ​ടി​യാ​യി. ദ​ഫ്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, ഒ​പ്പ​ന, മാ​ർ​ഗം​ക​ളി, ബാ​ൻ​ഡ്​​മേ​ളം, ക​ള​രി​പ്പ​യ​റ്റ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ണ്ണൂ​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും തൃ​ശൂ​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ യു.​എ.​ഇ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ് അ​ൽ​മ​ദീ​ന ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല പൊ​യി​ൽ, കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗ്രൂ​പ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​റോ​യ് സി.​ജെ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്.​ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ് അ​ൽ മ​റി കൈ​മാ​റി.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള ഏ​ക വ​നി​താ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഷ​ഫീ​ന യൂ​സു​ഫ​ലി​ക്ക് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ അ​വാ​ർ​ഡും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പാ​ണ​ക്കാ​ട് ബ​ഷീ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ലു​ലു ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ദീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫാ​ത്തി​മ ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ.​കെ.​പി. ഹു​സൈ​ൻ, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ടി.​പി അ​ഷ​റ​ഫ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​കെ. ഇ​സ്മ​യി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​ഡി.​എ ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ റാ​ഷി​ദ് അ​സ്‌​ലം ബി​ൻ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, സം​സ്ഥാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഇ​സ്മ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, കെ.​പി.​എ സ​ലാം, ഇ​ബ്രാ​ഹിം മു​റി​ച്ചാ​ണ്ടി, എ.​സി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ, അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​റ​ങ്ങാ​ടി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, ഹം​സ തൊ​ട്ടി​യി​ൽ, ഒ. ​മൊ​യ്തു, ചെ​മ്മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ, ബാ​ബു എ​ട​ക്കു​ളം, പി.​വി. നാ​സ​ർ, അ​ഡ്വ. ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ, അ​ഫ്‌​സ​ൽ മെ​ട്ട​മ്മ​ൽ, റ​ഈ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര, ആ​ർ. ഷു​ക്കൂ​ർ, എ​ൻ.​കെ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, ഷ​ഫീ​ക് സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - K.M.C.C. National Day celebrations conclude
