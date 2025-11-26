Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 7:58 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 7:58 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1000 പേ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ദി​ന ആ​ഘോ​ഷം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1000 പേ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ്​ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് 1000 പേ​രെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ജി​ല്ലാ സ്പെ​ഷ​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ വി​വി​ധ ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ണി​നി​ര​ത്താ​നും യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മ​ജീ​ദ് ക​യ്യോ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ച്ചി, നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ, മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രു​പ്പേ​രി, തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ഹാ​ജി, ഹ​ക്കീം മാ​ങ്കാ​വ്, വി.​കെ.​കെ റി​യാ​സ്, മൂ​സ കോ​യ​മ്പ്രം, ഷം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം, യു.​പി. സി​ദ്ദീ​ഖ്, ഷ​റീ​ജ്‌ ചീ​ക്കി​ലോ​ട്, ഗ​ഫൂ​ർ പാ​ലോ​ളി, സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ, ജി​ല്ല വ​നി​ത കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ഹാ​ഷി​മ, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ നാ​സിം പാ​ണ​ക്കാ​ട്, റി​ഷാ​ദ് മ​പ്പു​റ​ത്ത്, സ​ലാം പാ​ള​യ​ത്ത്, അ​സീ​സ് കു​ന്ന​ത്ത്, കെ.​കെ ന​ജ്മ​ൽ, അ​സീ​സ് കാ​ക്കേ​രി, ജ​ലീ​ഷ് ബേ​പ്പൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ല്യാ​സ്, മൂ​സ മു​ഹ്സി​ൻ, സ​ക്കീ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, അ​സീ​സ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ മേ​ല​ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തു​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ലാ ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ടീം ​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ അ​സീ​സ് സ​ബീ​ലി​ന്​ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​യ സി.​എ​ച്ച് ഇ​ന്റ​​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ സ​മ്മി​റ്റി​ൽ സ്തു​ത്യ​ർ​ഹ​മാ​യ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച ജി​ല്ലാ ഹാ​പ്പി​നെ​സ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​സീ​ൽ കാ​യ​ണ്ണ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccnational day celebrationKozhikode District KMCC
    News Summary - KMCC National Day Celebration: 1000 people from Kozhikode district
    Similar News
    Next Story
    X