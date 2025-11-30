Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 6:58 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 6:58 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത്​ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി​യും വെ​ൽ​ന​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഗാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ന​വം​ബ​ർ 30ന്​ ​ഉ​മ്മു​ൽ ഖു​വൈ​ൻ ന്യൂ ​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലു​ള്ള ബ​ദാ​മി ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ലെ വെ​ൽ​നെ​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന മെ​ഗാ ക്യാ​മ്പി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഭ​ര​ണ​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പൗ​ര പ്ര​മു​ഖ​ര​ട​ക്കം വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ൽ​ന​സ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ര​ക്ത​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ​യും പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പു​റ​മെ, അ​ൽ​ഹ​റം ഗ്രൂ​പ് ഒ​പ്റ്റി​ക്ക​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​മു​ണ്ടാ​കും.

    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്, മ​റ്റ് ക​ലാ​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും തു​ട​ർ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccmedical campgulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - KMCC Mega Medical Camp Today
    Similar News
    Next Story
    X