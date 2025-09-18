Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.എം.സി.സി മെഡിക്കൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:59 AM IST

    കെ.എം.സി.സി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.എം.സി.സി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്
    cancel

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, ഷു​ഗ​ർ, ക​ണ്ണ്, ബി.​എം.​ഐ തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി.

    കൂ​ടാ​തെ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി സ്‌​കി​ൻ പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ് സാ​മ്പി​ളു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​യി​രു​ന്നു​ ക്യാ​മ്പ്. ഡോ. ​വി​ൽ​ക്കി ജോ​ർ​ജ് തോ​മ്സ​ൺ(​അ​ൽ നൂ​ർ ക്ലി​നി​ക്) ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ജീ​വി​ത​ശൈ​ലീ​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ക്ലാ​സും സം​ശ​യ​നി​വാ​ര​ണ സെ​ഷ​നും ന​യി​ച്ചു. ഡോ. ​അ​സി​യ​ത്ത് മി​സ്ബ(​അ​ൽ നൂ​ർ ക്ലി​നി​ക്), ഓ​പ്റ്റോ​മെ​ട്രി​സ്റ്റു​മാ​രാ​യ തു​ഹാ​നി ക​ട​വ​ത്ത്, സ​ജ​ന മൈ​ദീ​ൻ​പി​ച്ച (പീ​സ് ഒ​പ്ടി​ക്ക​ൽ​സ്), ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ റി​നി റോ​യ്, വി​വേ​ക് സി(​അ​ൽ നൂ​ർ ക്ലി​നി​ക്), ഷെ​റി​ൻ സ​ലീം, സാ​ബു അ​ലി​യാ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്(​പീ​സ് ഒ​പ്ടി​ക്ക​ൽ​സ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ർ, ബി​ബി​ൻ ബേ​ബി(​മെ​ഡോ​ൺ ഫ​ർ​മ​സി) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നാ​സ​ർ മു​ല്ല​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ക്ക​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ശ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തു അ​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ന​ജീ​ബ് ത​ച്ചം​പൊ​യി​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ചെ​രു​പ്പേ​രി, എ.​പി. മൊ​യ്തീ​ൻ കോ​യ ഹാ​ജി, മ​ജീ​ദ് കു​യ്യോ​ടി, വി.​കെ.​കെ റി​യാ​സ്, ഷം​സു മാ​ത്തോ​ട്ടം, സി​ദീ​ഖ് യു.​പി, ഷ​രീ​ജ് ചീ​ക്കി​ലോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​കീം മാ​ങ്കാ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccUAE NewsGulf Newsmedical camp
    News Summary - KMCC Medical Camp
    Similar News
    Next Story
    X