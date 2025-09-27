Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Sept 2025 6:31 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 6:31 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം നാ​ളെ

    കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല സ​ർ​ഗോ​ത്സ​വം നാ​ളെ
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ർ​ട്സ് ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ങ് സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ഫെ​സ്​​റ്റോ​റ-​ആ​ർ​ട്​​സ്​ ഫെ​സ്റ്റ്​ 2025 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ദു​ബൈ​യി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ആ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സ്റ്റേ​ജി​ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​ഷ​ൻ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്റ്റേ​ജ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള ര​ണ്ടാം സെ​ഷ​ൻ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി അ​ബു​ഹൈ​ൽ ഓ​ഫി​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കും. ഗ്രൂ​പ് ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങ് എ​ന്നി​വ ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​തി​നാ​റു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​ലാ സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ്​ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലാ​യി മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - K.M.C.C. Malappuram District Sargotsavam Day
