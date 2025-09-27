കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല സർഗോത്സവം നാളെtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മലപ്പുറം ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ആർട്സ് ആൻഡ് കൾചറൽ വിങ് സർഗധാര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ഫെസ്റ്റോറ-ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് 2025 ഞായറാഴ്ച മുതൽ വിവിധ സെഷനുകളിലായി ദുബൈയിൽ കെ.എം.സി.സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആരംഭിക്കും.
ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്റ്റേജിതര മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആദ്യ സെഷൻ ഞായറാഴ്ചയും വ്യക്തിഗത സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടാം സെഷൻ ഒക്ടോബർ 19 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ രാത്രി 10 വരെ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി അബുഹൈൽ ഓഫിസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും നടക്കും. ഗ്രൂപ് തല മത്സരങ്ങൾ, സമാപന ചടങ്ങ് എന്നിവ നവംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് സംഘാടക സമിതി അറിയിച്ചു.ജില്ലയിലെ പതിനാറു മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാ സർഗ പ്രതിഭകളാണ് വിവിധ പരിപാടികളിലായി മാറ്റുരക്കുന്നത്.
