    date_range 9 Nov 2025 7:31 AM IST
    date_range 9 Nov 2025 7:31 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ലീ​ഡേ​ഴ്​​സ്​ മീ​റ്റ്​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    യു.​എ.​ഇ വാ​രം ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ലീ​ഡേ​ഴ്​​സ്​ മീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ വാ​രം ഏ​രി​യ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലീ​ഡേ​ഴ്​​സ്​ മീ​റ്റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ന്​ ദു​ബൈ അ​ൽ അ​വീ​ർ ഫാ​ർ​മി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മീ​റ്റി​ൽ പി.​പി ഷാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മൊ​യ്തു മ​ഠ​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. യു.​കെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ റ​സൂ​ൽ, അ​ഡ്വ. മു​നാ​സ്, കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പി. ​മു​സ്ത​ഫ, രി​സാ​ൽ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ പൈ​ല​റ്റാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫ​റാ​സ് മൊ​യ്ദു​വി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മു​ത​ൽ ഞാ​യ​ർ രാ​വി​ലെ വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് 60 ഓ​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ സാ​ബി​ക് സ്വാ​ഗ​ത​വും പി.​പി. റി​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

