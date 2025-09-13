Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 9:14 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ
    cancel

    ദു​ബൈ: സി.​എ​ച്ച് അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ അ​ബൂ​ഹൈ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും. രോ​ഗ നി​ർ​ണ​യ ടെ​സ്റ്റു​ക​ളും വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും, സൗ​ജ​ന്യ നേ​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി സം​ബ​ന്ധ​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മൊ​യ്തു അ​രൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ലീ​ൽ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. റി​ഷാ​ദ് മാ​മ്പൊ​യി​ൽ, നി​ഷാ​ദ് മൊ​യ്തു, ജൈ​സ​ൽ അ​ര​ക്കി​ണ​ർ, റി​യാ​സ് കാ​ര​ന്തൂ​ർ, നാ​ഷാ​ദ് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, സ​മീ​ർ പി.​വി, ഡോ. ​ഹാ​ഷി​മ സ​ഹീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ഫൈ​ദ് ഇ​രി​ങ്ങ​ണ്ണൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഹ​കീം മാ​ങ്കാ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsmedical campgulfnewsKMCC Kozhikode
    News Summary - KMCC Kozhikode District Medical Camp Day
    Similar News
    Next Story
    X