    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ‌ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ‌ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ‌ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​കാ​മ്പ​യി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി ‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ‌ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ‌ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സ്കീം ​കാ​മ്പ​യി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നും ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മൊ​യ്‌​തു മ​ഠ​ത്തി​ലി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ചേ​ലേ​രി ‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    സം​സ്ഥാ​ന വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ, ഒ. ​മൊ​യ്‌​തു‌ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മ​ണ്ഡ​ലം നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ പി.​കെ. റ​ഫീ​ഖ്, ജി​ല്ല വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ലി ഉ​ളി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര ‌ഉ​ദ്ബോ​ധ​നം ന​ട​ത്തി.

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹ്‌​ദാ​ദ് മൂ​ഴി​ക്ക​ര‌, സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​നീ​ർ ഐ​കൊ​ടി​ച്ചി‌, ക​ണ്ണൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി റി​സാ​ൽ മ​ഠ​ത്തി​ൽ, ആ​ഷി​ഖ് മു​ക്ക​ണ്ണി, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ർ​ഷി​ൽ ആ​യി​ക്ക​ര, മ​ണ്ഡ​ലം വ​നി​താ വി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​ർ​ഫാ​ന മൊ​യ്‌​തു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നി​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല അ​റ​ക്ക​ൽ, മു​ഷ്ത്താ​ഖ് വാ​രം, സി. ​റാ​ഷി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ത​ൻ​വീ​ർ, ഷം​ഷാ​ജ് പു​റ​ത്തീ​ൽ, റി​യാ​സ് വാ​രം, വി​മ​ൻ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ശ​ഹ​ദ റാ​ഷി​ദ്, അ​നീ​സ ഷ​ഫീ​ക്, സ​ഹ​റ സു​ബൈ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യാ​സ് താ​യ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ടി.​സി.

    നാ​സ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    UAE NewsK.M.C.C.gulf news malayalam
    News Summary - K.M.C.C. Kannur Mandal Committee Workers' Convention
