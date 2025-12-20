Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Dec 2025 7:11 AM IST
    20 Dec 2025 7:11 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ല്യ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​

    കെ.​എം.​സി.​സി ക​ല്യ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ല്യ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ

    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഗ്രീ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ്​ ആ​ല​ക്കാ​ട്​ എ​ഫ്.​സി

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ക​ല്യ​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ അ​ബൂ​ഹ​യി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബൈ ​ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്നു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് ടി.​പി. മ​ഹ​മ്മു​ദ് ഹാ​ജി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഗ്രീ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ്​ ആ​ല​ക്കാ​ട്​ എ​ഫ്.​സി കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഐ ​ഡോ​ക്സ്​ എ​ഫ്.​സി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് ലാ​ക്കോ​ബൈ​റ്റ്​ എം.​ഡി സ​ലാ​ഹ സി​റാ​ജ് ട്രോ​ഫി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മി​ക​വു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഐ ​ഡോ​ക്സ്​ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ മി​ച്ചു ക​ളി​യി​ലെ മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ഗ്രീ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് ആ​ല​ക്കാ​ട് ടീ​മി​ലെ അ​ന​സ് മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​താ​ര​മാ​യും മു​ഹ്സി​ൻ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ​കീ​പ്പ​റാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

