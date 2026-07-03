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    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 July 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 3 July 2026 8:01 AM IST

    യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക്​ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക്​ കെ.എം.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി
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    യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക് ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മാറക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി നൽകിയ യാത്രയപ്പ്

    ദുബൈ: നീണ്ട 28 വർഷത്തെ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക് ദുബൈ കെ.എം.സി.സി മാറക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി യാത്രയപ്പ് നൽകി. മാറാക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്‌ ബാപ്പു ചേലക്കുത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോട്ടക്കൽ മണ്ഡലം ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.ടി. അഷ്റഫ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    മലപ്പുറം ജില്ലാ ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ട്രഷറർ സി.വി. അഷ്റഫ് യൂസഫ് പൂഴിത്തറക്ക് ഉപഹാരം നൽകി. പി.വി. ഷരീഫ് കരേക്കാട്, സി.പി. അയ്യൂബ്‌, ടി.പി. അബ്ദുറഹ്മാൻ, ജലീൽ കൊന്നക്കൽ, മുസ്തഫ ചെരട, ജാഫർ പതിയിൽ, സമീർബാപ്പു, ഇയാസ്, മുബഷിർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഷറഫ്‌ ബാബു കാലൊടി സ്വഗതവും ട്രഷറർ എ.പി. ഷിഹാബ്‌ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

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    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - KMCC gave a farewell to Yusuf Poozhithara
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