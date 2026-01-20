Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:51 AM IST
    ദു​ബൈ: മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും മു​ൻ ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഇ.​പി. ഖ​മ​റു​ദീ​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    ക​ർ​മ​രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​തെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ജി​ല്ലാ ആ​ക്റ്റി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കാ​ര്യ സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ഹ​നീ​ഫ് ത​ളി​ക്കു​ളം, മ​ത​കാ​ര്യ വി​ഭാ​ഗം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ർ.​വി.​എം മു​സ്ത​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ിച്ചു.

    News Summary - K.M.C.C. expressed condolences.
