Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 7:31 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:31 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ നേ​താ​വു​മാ​യ ഖാ​ലി​ദ് ഹാ​ജി വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ്​ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തും സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​ത​യോ​ടെ​യും അ​ർ​പ്പ​ണ​ബോ​ധ​ത്തോ​ടെ​യും സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം തീ​രാ​ന​ഷ്ട​മാ​ണെ​ന്നും ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖാ​ലി​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​എ​ച്ച്. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ലാം ത​ട്ടാ​ൻ​ചേ​രി, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ നാ​ലാം​വാ​തു​ക്ക​ൽ, കെ.​പി. അ​ബ്ബാ​സ് ക​ള​നാ​ട്, പി.​പി. റ​ഫീ​ഖ് പ​ട​ന്ന, ഹ​സ്സൈ​നാ​ർ ബീ​ജ​ന്ത​ടു​ക്ക, മൊ​യ്തീ​ൻ അ​ബ്ബ, സു​ബൈ​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല, ഹ​നീ​ഫ് ബാ​വ, ഫൈ​സ​ൽ മൊ​ഹ്‌​സി​ൻ, സി.​എ. ബ​ഷീ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ര, ബ​ഷീ​ർ പാ​റ​പ​ള്ളി, സു​ബൈ​ർ കു​ബ​നൂ​ർ, പി.​ഡി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്റ​ഫ് ബാ​യാ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ് ചൗ​ക്കി, റ​ഫീ​ഖ് ക​ടാ​ങ്കോ​ട്, ആ​സി​ഫ് ഹൊ​സ​ങ്ക​ടി, സു​നീ​ർ എ​ൻ.​പി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsK.M.C.Cgulfnewsmalayalam
    News Summary - K.M.C.C. expressed condolences
    Similar News
    Next Story
    X