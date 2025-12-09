Begin typing your search above and press return to search.
    ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക്യാ​മ്പ്

    ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക്യാ​മ്പ്
    അ​സീ​സ് സാ​ബീ​ലി​ന് ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ദ്യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക്യാ​മ്പ് ‘വി​ഷ​ൻ 2026’എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ ബാ​ബു​ൽ സ​ലാം റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ൽ ന​ട​ന്നു. 25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​സീ​സ് സാ​ബീ​ലി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല ക്യാ​മ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നൗ​ഷാ​ദ് വെ​ങ്ങി​ലേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ‘വി​ഷ​ൻ 2026’ന​ബ്‌​ലു റാ​ഷി​ദ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഹം​സ കാ​വി​ൽ, ജ​സീ​ൽ കാ​യ​ണ്ണ, സ​ഹീ​ർ കൂ​രാ​ച്ചു​ണ്ട്, ബ​ഷീ​ർ പ​ര​പ്പി​ൽ, അ​സീ​സ് അ​ൽ​ദാ​ന, കെ.​എം. ഹം​സ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​രീ​ഫ് ഒ​ത​യോ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​മീം മ​ണോ​ളി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

