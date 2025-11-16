Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    16 Nov 2025 8:39 AM IST
    16 Nov 2025 8:39 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്

    കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ്
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം മീ​ഡി​യ വി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ 54ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ മം​സാ​ർ അ​ൽ ശ​ബാ​ബ് മൈ​താ​നി​യി​ൽ പ​തി​നാ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ഫെ​സ്റ്റ് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മീ​ഡി​യ വി​ങ് സ​ജ്ജ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ​ത്ര, ദൃ​ശ്യ, ശ്രാ​വ്യ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും ന​വ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ രീ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി മീ​ഡി​യ രം​ഗം സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഏ​റാ​മ​ല, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഹം​സ തൊ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കെ.​ടി അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ടി.​എം.​എ സി​ദ്ദീ​ഖ്, ന​ബീ​ൽ നാ​ര​ങ്ങോ​ളി, പി.​ഡി നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, മു​നീ​ർ ബെ​രി​ക്ക, ഉ​നൈ​സ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ശാ​ദു​ലി ബ​ത്തേ​രി, അ​ന​സ്‌ വ​ട്ടം​കു​ളം എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ര്‍ അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ അ​രി​പ്പാ​മ്പ്ര സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

