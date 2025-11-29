Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 7:02 AM IST

    കെ.എം.സി.സി ഈദുൽ ഇത്തിഹാദ്: തൃശൂർ ജില്ലയിൽനിന്ന് 500 പേർ

    കെ.എം.സി.സി ഈദുൽ ഇത്തിഹാദ്: തൃശൂർ ജില്ലയിൽനിന്ന് 500 പേർ
    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ശ​ബാ​ബ് അ​ൽ അ​ഹ്​​ലി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ഈ​ദു​ൽ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ തൃ​​​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ഞ്ഞൂ​റോ​ളം പേ​രെ അ​ണി​നി​ര​ത്തും. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക യോ​ഗം സ​മ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ല ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജി​ല്ലാ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    മു​ൻ ദു​ബൈ, ഖ​ത്ത​ർ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി എം.​എം. ഹു​സൈ​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ർ.​വി.​എം. മു​സ്ത​ഫ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജി​ല്ലാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബു ഷ​മീ​ർ, ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ പെ​രി​ഞ്ഞ​നം, നൗ​ഫ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​ക്ക​ൽ, മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സാ​ദി​ഖ് തി​രു​വ​ത്ര, മു​സ​മ്മി​ൽ ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം, പി.​കെ. ഷ​റ​ഫു​ദീ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ പ​ട്ടാ​ട്ട്, എ.​വി റ​ഷീ​ദ്, മു​സ്ത​ഫ നേ​ടും​പ​റ​മ്പ്, വി.​എ അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ്ദ് റ​സൂ​ൽ ഖാ​ൻ, റു​ഷാ​ഫി​ദ്, ഹം​സ ചി​ര​ട്ട​കു​ന്നു എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ർ.​വി.​എം മു​സ്ത​ഫ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ വെ​ട്ടു​കാ​ട് (ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ), അ​ഷ​റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, അ​ലി അ​ക​ലാ​ട്, അ​സ്‌​ലം, മു​സ്ത​ഫ നെ​ടു​മ്പ​റ​മ്പ്, റ​ഷീ​ദ് പു​തു​മ​ന​ശ്ശേ​രി, മു​സ​മ്മി​ൽ ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം, ഷ​കീ​ർ ഉ​പ്പാ​ട്ട്, ഹം​സ ചി​ര​ട്ട​കു​ന്നു, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​സൂ​ൽ ഖാ​ൻ (കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ) അ​ട​ങ്ങി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി നൗ​ഷാ​ദ് ടാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു

    TAGS:kmccthrissur districtEid-ul-Ittihad
    News Summary - KMCC Eid-ul-Ittihad: 500 people from Thrissur district
