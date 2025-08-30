കെ.എം.സി.സി ചേലക്കര മണ്ഡലം പ്രവർത്തക സംഗമംtext_fields
ദുബൈ: ദുബൈ കെ.എം.സി.സി ചേലക്കര മണ്ഡലം പ്രവർത്തക സംഗമം തൃശൂർ ജില്ല ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് മുസമ്മിൽ തലശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദുബൈ കെ.എം.സി.സി സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മാഇൽ ഏറാമല മുഖ്യാതിഥിയായി. ആക്ടിങ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ കാദർ അരിപാമ്പ്ര മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി.
സി.ബി.എസ്.സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ അനാൻ അസിസിന് മൊമന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു. നവംബറിൽ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച ‘ചേലോടെ ചേലക്കര’ സീസൺ 3 വിളംബര പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം സംസ്ഥാന, ജില്ല, മണ്ഡലം നേതാക്കൾ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു. വെൽഫെയർ പ്രചാരണ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി യുസുഫിന് പുതിയ അംഗത്വം നൽകി തുടക്കം കുറിച്ചു.
കെ.എം.സി.സി ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റും നിരീക്ഷകനുമായ കബീർ ഒരുമനയൂർ, ട്രഷറർ ബഷീർ വരവൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.കെ. ഉമ്മർ, മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളായ അഷ്റഫ് കിള്ളിമംഗലം, അബ്ദുല്ല താഴപ്ര, ഷെബീർ ഉദുവടി, നൗഫൽ ദേശമംഗലം, സർഗധാര സെക്രട്ടറി അഫ്സൽ കിള്ളിമംഗലം, വനിതാ വിങ് ഭാരവാഹികളായ സെബിയ അബ്ദുല്ല, സെഫിയ അഷ്റഫ്, ഷഹീന അസീസ് പുതിയ അംഗങ്ങളായ ഷെക്കീർ ചേലക്കോട്, റഫീഖ് തലശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി റൂഷാഫിദ് സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ഇസ്മാഇൽ ദേശമംഗലം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
