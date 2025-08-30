Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 6:45 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി ചേ​ല​ക്ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം

    ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ചേ​ല​ക്ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ്​ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ചേ​ല​ക്ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സം​ഗ​മം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​സ​മ്മി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​ഇ​ൽ ഏ​റാ​മ​ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ആ​ക്ടി​ങ്​ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ അ​രി​പാ​മ്പ്ര മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​സി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ അ​നാ​ൻ അ​സി​സി​ന് മൊ​മ​ന്‍റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. ന​വം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച ‘ചേ​ലോ​ടെ ചേ​ല​ക്ക​ര’ സീ​സ​ൺ 3 വി​ളം​ബ​ര പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല, മ​ണ്ഡ​ലം നേ​താ​ക്ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു​സു​ഫി​ന് പു​തി​യ അം​ഗ​ത്വം ന​ൽ​കി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ല്ല വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും നി​രീ​ക്ഷ​ക​നു​മാ​യ ക​ബീ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ.​കെ. ഉ​മ്മ​ർ, മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, അ​ബ്ദു​ല്ല താ​ഴ​പ്ര, ഷെ​ബീ​ർ ഉ​ദു​വ​ടി, നൗ​ഫ​ൽ ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം, സ​ർ​ഗ​ധാ​ര സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഫ്സ​ൽ കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, വ​നി​താ വി​ങ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സെ​ബി​യ അ​ബ്ദു​ല്ല, സെ​ഫി​യ അ​ഷ്റ​ഫ്, ഷ​ഹീ​ന അ​സീ​സ് പു​തി​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ഷെ​ക്കീ​ർ ചേ​ല​ക്കോ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റൂ​ഷാ​ഫി​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്മാ​ഇ​ൽ ദേ​ശ​മം​ഗ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf NewsK.M.C.C.members meetKMCC Dubai
    News Summary - K.M.C.C. Chelakara Mandal activists' association
