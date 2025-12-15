Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകെ.​എം.​സി.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 7:25 AM IST

    കെ.​എം.​സി.​സി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കെ.​എം.​സി.​സി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വി​ജ​യം ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി കേ​ക്ക്​ മു​റി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗി​ന്‍റെ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ​യും വി​ജ​യം കേ​ക്ക്​ മു​റി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി​ദ്ദീ​ഖ്‌ കാ​ലൊ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ചെ​മു​ക്ക​ൻ യാ​ഹു​മോ​ൻ ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കെ.​പി.​എ. സ​ലാം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി, റ​ഹീ​സ് ത​ള​ശേ​രി, അ​ഡ്വ. സാ​ജി​ദ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, നൗ​ഫ​ൽ വേ​ങ്ങ​ര തു​ട​ങ്ങി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kmccelection victorygulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - KMCC celebrates election victory
    Similar News
    Next Story
    X