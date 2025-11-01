Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    1 Nov 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 6:54 AM IST

    കെ.എം.സി.സി ബിസ്​നെക്സസ് സമ്മിറ്റ്

    കെ.എം.സി.സി ബിസ്​നെക്സസ് സമ്മിറ്റ്
    കെ.​എം.​സി.​സി ബി​സ്​​നെ​ക്സ​സ് സ​മ്മി​റ്റി​ലെ സ​ദ​സ്സ്

    ദു​ബൈ: വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന്​ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് അ​ബ്ബാ​സ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബി​സ്​​നെ​ക്സ​സ് സ​മ്മി​റ്റ് -2025 ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഹ​ല കാ​സ്രോ​ഡ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ദു​ബൈ റാ​ഡി​സ​ൺ ബ്ലൂ ​ഹോ​ട്ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​മ്മി​റ്റ്. 29 പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളെ ബി​സ് പ്രൈം ​അ​വാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ.​ടി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, പാ​ണ​ക്കാ​ട് മു​ന​വ്വ​റ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മു​ഹ്‌​സി​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ഹ​നീ​ഫ് ടി.​ആ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഡോ. ​സു​ലൈ​മാ​ൻ മേ​ൽ​പ്പ​ത്തൂ​ർ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ ന​യി​ച്ചു.

    യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മൊ​ഹ്‌​യു​ദ്ദീ​ൻ, ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ അ​മീ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യ​ഹ്‌​യ ത​ള​ങ്ക​ര, മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ക​ല്ല​ട്ര മാ​ഹി​ൻ ഹാ​ജി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​നീ​ർ ഹാ​ജി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ എ​ൻ.​എ നെ​ല്ലി​ക്കു​ന്ന്, എ.​കെ.​എം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, പി.​എ സ​ൽ​മാ​ൻ, ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ കു​റ്റി​ക്കോ​ൽ, യു.​ടി ഇ​ഫ്തി​കാ​ർ, ക​രീം സി​റ്റി ഗോ​ൾ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

