Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:51 AM IST

    കെ.​എം. അ​സ്‌​ലം സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം ബ​ഷീ​ർ മൊ​യ്തീ​ന്

    കെ.​എം. അ​സ്‌​ലം സ്മാ​ര​ക പു​ര​സ്‌​കാ​രം ബ​ഷീ​ർ മൊ​യ്തീ​ന്
    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി, മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന കെ.​എം. അ​സ്‌​ല​മി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നാ​ലാ​മ​ത് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നു ഷാ​ക്കോ​ൺ ദു​ബൈ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബ​ഷീ​ർ മൊ​യ്‌​തീ​നെ തി​ര​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത​താ​യി ജൂ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. ഷാ​ന​വാ​സ്‌, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എം.​എ. ഹ​നീ​ജ്, കെ.​എ. ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തും നാ​ട്ടി​ലും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നു​ഫൈ​ൽ പു​ത്ത​ൻ​ചി​റ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​എ​സ്. ഷ​മീ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ എം.​എ. ഹൈ​ദ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:awardsUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - K.M. Aslam Memorial Award to Bashir Moideen
