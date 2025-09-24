Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:10 AM IST

    കെ.​എം. അ​സ്‌​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണം

    കെ.​എം. അ​സ്‌​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണം
    ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം

    അ​സ്‌​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹാ​ഷിം നൂ​ഞ്ഞേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​രു​ന്ന അ​ന്ത​രി​ച്ച കെ.​എം അ​സ്‌​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ർ​ജ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​കെ ഹാ​ഷിം നു​ഞ്ഞേ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ണ്ഡ​ലം ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സി.​എ​സ് ഖ​ലീ​ലു​ൽ​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ സു​ബൈ​ർ, അ​സി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. വി.​കെ ഫൈ​സ​ൽ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു.

    കെ.​എം അ​സ്‌​ലം പു​ര​സ്‌​കാ​ര പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്‌​മാ​ൻ തൃ​ക്ക​ണ്ണ​പു​ര​വും മ​ണ്ഡ​ലം സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്ദു​ൽ കാ​ദ​ർ ച​ക്ക​നാ​ത്തും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. സം​സ്ഥാ​ന ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ത​യ്യി​ബ് ചേ​റ്റു​വ, ജി​ല്ല ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​ടി ന​സി​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ലാ ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കെ.​എം അ​സ്‌​ലം അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​എ​സ് ഷാ​ന​വാ​സ്‌ ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​എ​സ് ഷി​യാ​സ് സ്വ​ഗ​ത​വും എം.​എ സ​നീ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ണ്ഡ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സി.​വി ഉ​മ്മ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹിം, എം.​എ അ​ൻ​വ​ർ, നെ​ജു അ​യ്യാ​രി​ൽ, പി.​എ​സ് സ​മ​ദ്, വു​മ​ൺ​സ് വി​ങ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഹാ​രി​ഷ ന​ജീ​ബ്, സ​ബീ​ന ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ഹ​സീ​ന സ​നീ​ജ്, സ​ബീ​ന ഹ​നീ​ജ്, സ​ബൂ​റ ഉ​മ്മ​ർ, നെ​ജ്ല റ​ഹിം, ഷം​ല റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

