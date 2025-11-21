Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    21 Nov 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:01 AM IST

    കി​ര​ൺ ബി​സു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    കി​ര​ൺ ബി​സു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    കി​ര​ൺ ബി​സു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ക​ല്ല​റ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കി​ര​ൺ ബി​സു​വി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന്​ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യി​ലെ റൈ​റ്റേ​ഴ്സ് ഫോ​റം ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ നി​ഴ​ൽ വെ​ളി​ച്ചം (നോ​വ​ൽ), മാ​യ​ടീ​ച്ച​റും കു​ട്ട്യോ​ളും അ​ത്ഭു​ത ലോ​ക​വും (ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യം), മ​ഴ​വി​ൽ മാ​ണി​ക്യം (ബാ​ല​സാ​ഹി​ത്യം) എ​ന്നി​വ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​സാ​ർ ത​ള​ങ്ക​ര ഹ​രി​തം ബു​ക്സി​ന്‍റെ പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട്, ര​ഘു​ന​ന്ദ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഹാ​ഷിം ക​ല്ല​റ, അ​ന​ന്ത​പു​രി പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഖാ​ൻ പാ​റ​യി​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഭി​ലാ​ഷ് ര​ക്നാ​ക​ര​ൻ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ആ​ർ. വി​നേ​ഷ്, സു​രേ​ഷ് പി​ള്ള, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ പ​ണ​യി​ൽ, ഹാ​രി​സ് പ​യ്യോ​ളി, ബി​നോ​യ് പി​ള്ളൈ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    X