Madhyamam
    Posted On
    10 Dec 2025 6:29 PM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 6:29 PM IST

    ദുബൈയിലെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റിലും ‘കിങ്​ ഖാൻ’

    ‘ഷാരൂഖ്​സ്​ ബൈ ദന്യൂബ്’ കെട്ടിടം​ വിറ്റുപോയത്​ 5000 കോടിക്ക്​
    ദുബൈയിലെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റിലും ‘കിങ്​ ഖാൻ’
    ഷാരൂഖ്​ ഖാന്‍റെ പേരിൽ ദുബൈയിൽ നിർമിക്കുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ വിൽപന പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്​



     


    ദുബൈ: ദുബൈയിലെ റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ മേഖലയിലും ഇന്ത്യൻ താരത്തിളക്കം. ബോളിവുഡ്​ സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഷാരൂഖ്​ ഖാന്‍റെ പേരിൽ ദുബൈയിൽ നിർമിക്കുന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടം വിറ്റുപോയത്​ 5,000 കോടി രൂപക്ക്​. റിയൽ എസ്​റ്റേറ്റ്​ രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ ദന്യൂബ്​ ഗ്രൂപ്പ്​​ നിർമിക്കുന്ന ‘ഷാരൂഖ്​സ്​ ബൈ ദന്യൂബ്​’ എന്ന വാണിജ്യ കെട്ടിടമാണ്​ വിൽപനയിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചത്​. ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിൽ നിർമിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്​ 10 ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയാണ്​ വിസ്തീർണം. ഏകദേശം 35,00 കോടി രൂപയാണ്​ ടവറിന്‍റെ മൊത്തം നിർമാണ ചെലവ്​. ചൊവ്വാഴ്ച ദുബൈ എക്സിബിഷൻ ടവറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ദന്യൂബ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ റിസ്​വാൻ സാജനാണ്​ ടവറിന്‍റെ മുഴുവൻ യൂനിറ്റുകളും വിറ്റുപോയ വിവരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്​​. ചടങ്ങിൽ ഷാരൂഖ്​ ഖാനും സന്നിഹിതനായിരുന്നു.

    ദുബൈയിൽ ഇത്രയും വലിയ പദ്ധതിക്ക്​ തന്‍റെ പേര്​ നൽകിയത്​ വലിയ ബഹുമതിയായി കരുതുന്നതായി ഷാരൂഖ്​ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. 55 നിലകളുള്ള ടവർ 2029ഓടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ്​ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. റാസൽഖൈമയിലെ ഡാന ദ്വീപിൽ താമസ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 6.3 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള എസ്​.ആർ.കെ ബോളീവാർഡ്​ പദ്ധതി 2007ൽ താരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട്​ ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന്​ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു.

    News Summary - 'King Khan' also in real estate in Dubai
